Sudan üretilen hidrojeni ısıya dönüştüren kombi geliştirildi

İstanbul'da yerinde hidrojen üretimiyle çalışan kombi

İstanbul'da mühendis Fikret Özçelik ve ekibi, doğalgaz ya da başka fosil yakıt kullanmadan ısınma ve sıcak su sağlayan bir kombi geliştirdi. Cihazın çalışma prensibi, plazma yöntemiyle suyun moleküler yapısının ayrıştırılması ve elde edilen hidrojen ve oksijenin ısı enerjisine dönüştürülmesine dayanıyor. Geliştiriciler, sistemin elektrik ve suyun olduğu her yerde çalışabildiğini, bu sayede boru hattı veya baca bağlantısına ihtiyaç duymadığını vurguluyor.

çalışma prensibi:

Özçelik, sistemde hidrojeni depolamadıklarını, ihtiyaca göre ürettiklerini belirtiyor. Buna göre cihaz sadece suyu ve verilen elektriği kullanarak plazma ile su moleküllerini ayrıştırıyor ve üretim anında üretilen hidrojeni ısıya dönüştürüyor. Hidrojeni depolamıyoruz ifadesi, üreticilerin güvenlik iddiasının merkezinde yer alıyor; depolanmış gaz bulunmadığı için hidrojen tankı veya benzeri depolama riskleri ortadan kalkıyor.

Sistemin bacası bulunmuyor, çünkü yanma süreci geleneksel doğal gaz yakma biçimlerinden farklı şekilde gerçekleşiyor. Bu tasarım, cihazın montajını ve kullanımını basitleştiriyor; elektrik ve su erişimi olan hemen her mekânda çalıştırılabiliyor.

uygulama alanları ve hedeflenen faydalar:

Özçelik ve ekibi, teknolojiyi özellikle doğalgaz altyapısının olmadığı köyler için hedeflediklerini söylüyor. Köylerde ısınma maliyetlerinin yüksek olduğu, yakıt giderlerinin hane ekonomisini zorladığı belirtiliyor; geliştirilen sistem, yerinde üretim ve güneş enerjisi entegrasyonu ile yakıt giderlerini azaltmayı amaçlıyor. Özçelik, güneş enerjisiyle entegrasyon sağlandığında sıfır maliyetli bir ısıtma çözümü elde edilebileceğini ifade ediyor.

Ürünün sadece ısıtma değil sıcak su temininde de kullanılabildiği belirtiliyor. Bu sayede aynı cihaz hem ısıtma hem de kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor; kurulum için baca veya gaz hattı gerektirmemesi, özellikle altyapı eksikliği olan bölgelerde pratik avantaj sunuyor.

Teknolojinin bir diğer önemli iddiası yerli üretim olması. Özçelik, sistemin yazılımı dâhil tamamen Türkiye’de geliştirildiğini ve uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıktığını belirtiyor. Ayrıca, sistemin seracılık, bilim merkezleri, belediyeler ve valilikler gibi farklı alanlarda pilot veya uygulamalı projelerde kullanılmaya başlandığı ifade ediliyor.

Geliştiriciler, cihazın yaygınlaşması halinde köylerden kentlere göçü tetikleyen ekonomik baskıların azalacağı görüşünde. Herhangi bir boru hattına ihtiyaç olmadan, yerinde hidrojen üretimiyle ısıtma ve sıcak su sağlanabilmesi, özellikle altyapı yatırımlarının sınırlı olduğu bölgeler için önemli bir alternatif olarak sunuluyor.

Firma; güvenlik, kurulum kolaylığı ve yenilenebilir enerji entegrasyonu gibi avantajları ön plana çıkarırken, teknolojinin saha uygulamaları ve ölçeklendirme süreçleriyle ilgili daha geniş pilot çalışmaların takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu çalışmalar, sistemin performans ve maliyet değerlendirmelerinin detaylandırılmasını sağlayacak.

Baca yok, doğalgaz hattı yok, tamamen yerli vurguları, geliştiricilerin hem teknik hem de stratejik mesajını özetliyor: Elektrik ve su olan her yerde çalışabilen, hidrojeni depolamayan bir ısıtma çözümü sunmak hedefleniyor.

FİKRET ÖZÇELİK, İSTANBUL'DA DOĞALGAZ VE FOSİL YAKIT KULLANMADAN, YALNIZCA SU VE ELEKTRİKLE ÇALIŞTIĞI BELİRTİLEN PLAZMA-HİDROJEN TEKNOLOJİLİ KOMBİ GELİŞTİRDİ