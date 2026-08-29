Türkiye mütevazı modada Uzak Doğu'nun Avrupa köprüsü oldu

İstanbul'da düzenlenen İstanbul Fashion Connection etkinliğinde Endonezya, son koleksiyonlarını sergileyerek Türkiye'nin bölgesel erişim gücünü ön plana çıkardı. Etkinlik, tasarımların, trendlerin ve markaların buluştuğu bir platform olarak mütevazı moda ekosistemindeki iş birlikleri için zemin oluşturdu.

Endonezya'nın stratejisi:

Endonezya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ndari Surjaningsih etkinliğin önemini vurgulayarak, "Endonezya, tasarım, üretim, islami finansman, dijitalleşme ve küresel pazarlara erişim dâhil tüm değer zincirini güçlendirerek dünyanın önde gelen mütevazı moda merkezlerinden biri olma vizyonunu sürdürüyor" dedi. Surjaningsih ayrıca Türkiye'nin "köklü geçmişi, endüstrisi ve Avrupa, Orta Doğu ile Orta Asya'ya açılan güçlü konumuyla" bu vizyona katkı sunduğunu belirtti.

Yetkili, iki ülke arasında ticaret, yatırım, insan kaynağı geliştirme, tasarımcı değişimi ve endüstriyel ağların güçlendirilmesi gibi alanlarda somut iş birlikleri hedeflediklerini söyledi; amaç, mütevazı modanın küresel helal ekonomisindeki etkisini büyütmek ve Endonezya'yı stratejik ortak haline getirmek.

Defile ve kültürel buluşma:

Etkinlikte Febry Ferry Fabry, Boolao, Nissa Khoirina, Dama Kara, Eiwa ve Sofie gibi tasarımcılar yeni koleksiyonlarını bir defileyle sundu. Türk mankenlerin yer aldığı gösteride tasarımlar, Endonezya'nın zengin geleneksel kumaş kültürü Wastra'dan ilham alarak modern muhafazakâr moda perspektifiyle yeniden yorumlandı.

Defileyi Ndari Surjaningsih ile birlikte İstanbul Konsolosluğu Ekonomik İşler Müşaviri Hannan Hadi de izledi. Organizasyon, müslüman ülkeler arasında daha kapsayıcı ve bağlantılı bir küresel mütevazı moda ekosistemi inşa etme hedefinin somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

İSTANBUL FASHİON CONNECTİON'A KATILAN ENDONEZYA, GİYİM TARZINI YANSITAN SON TREND ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ.