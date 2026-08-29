Mardin'de lastik yüklü tır yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de tırda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mardin'de, Kızıltepe-Viranşehir yolu yönünde seyir halindeki lastik yüklü tırta dün akşam saatlerinde alevler çıktı. Sürücünün durumu fark etmesiyle araç yol kenarına çekildi ve gelişen olay için yetkililere haber verildi.

müdahale süreci:

Sürücünün yaptığı ihbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin kısa süredeki çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi bildirilmedi.

hasar ve inceleme:

Yangın sonucunda tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma sürüyor.

MARDİN'DE LASTİK YÜKLÜ BİR TIRDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ