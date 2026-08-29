Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Mardin'de lastik yüklü tır yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de Kızıltepe-Viranşehir yolunda lastik yüklü tırda çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mardin'de lastik yüklü tır yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de tırda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mardin'de, Kızıltepe-Viranşehir yolu yönünde seyir halindeki lastik yüklü tırta dün akşam saatlerinde alevler çıktı. Sürücünün durumu fark etmesiyle araç yol kenarına çekildi ve gelişen olay için yetkililere haber verildi.

müdahale süreci:

Sürücünün yaptığı ihbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin kısa süredeki çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi bildirilmedi.

hasar ve inceleme:

Yangın sonucunda tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma sürüyor.

MARDİN&#039;DE LASTİK YÜKLÜ BİR TIRDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

MARDİN'DE LASTİK YÜKLÜ BİR TIRDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi
images

Hızlı müdahale hayata bağladı: Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş kurtarıldı
images

Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yarala...
images

Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor