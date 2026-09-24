Ağrı'da gençlerin spora erişimine kapsamlı destek

Ağrılı gençlere yönelik geniş çaplı spor malzemesi dağıtımı tamamlandı

Ağrı'da yürütülen Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar (AGAH) Projesi kapsamında il genelindeki 171 ilkokul, ortaokul ve liseye toplam 15 milyon TL değerinde spor malzemesi sağlandı. Proje ile okulların sportif altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması hedefleniyor.

Dağıtım töreni ve katılımcılar:

Malzeme dağıtım töreni Ağrı Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, il protokolü, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Tören sırasında projenin kapsamı ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Hangi malzemeler verildi ve nasıl dağıtıldı:

Proje kapsamında 62 farklı kalemden oluşan toplam 22 bin 200 adet spor malzemesi okullara teslim edildi. Dağıtılan araç-gereçler arasında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol topları, badminton takımları, masa tenisi ekipmanları, jimnastik matları, antrenman yelekleri ve çeşitli koordinasyon araçları yer aldı. Bu düzenleme ile hem takım sporlarına hem de bireysel beceri gelişimine yönelik ekipman temini sağlandı.

Vali Önder Bozkurt törende projenin amaçlarını şu sözlerle özetledi: "İstiyoruz ki gençlerimiz yeteneklerini keşfetsin, bir spor dalında kendisine hedef koysun ve o hedefin peşinden kararlılıkla yürüsün." Bozkurt, destekle okulların sportif altyapısının güçlendirileceğini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ise özellikle spor salonu bulunmayan okullarda mevcut uygun alanların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Çelebi, kullanılmayan veya uygun durumdaki oda, salon ve benzeri alanların yeniden düzenlenmesiyle 11 okulda spor alanları oluşturulduğunu belirtti ve Valinin talimatları doğrultusunda malzemelerin dağıtımının yapıldığını aktardı.

Beklenen etki ve izleme:

Projenin kısa vadede okulların fiziksel altyapısını iyileştirmesi, orta vadede ise öğrencilerin sporla daha sık buluşmasını sağlayarak fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunması hedefleniyor. Sağlanan ekipmanların kullanımı ve okul içi spor aktivitelerinin yaygınlaştırılması için okul yönetimleri ve beden eğitimi öğretmenleri iş birliği içinde olacak; düzenli kullanım ve ihtiyaç takibi ile desteğin sürdürülebilirliği izlenecek.

AGAH Projesi, yerel idare, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla kent genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

AĞRI’DA 171 OKULA 15 MİLYON LİRALIK SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ