Milliler Fransa sınavı öncesi son antrenmanı tamamladı

Hazırlıklar tamamlandı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında yarın Kocaeli'de karşılaşacağı Fransa randevusu öncesi son antrenmanını tamamladı. Çalışma, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda neler yapıldı:

Seans saha kenarında yapılan kısa bir toplantı ile başladı. Ardından ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, Fransa maçının taktiği üzerinde durulduğu belirtildi. Çalışmanın organizasyonu ve yoğunluğu, karşılaşmanın ciddiyetine uygun planlandı.

Kadro ve takip edenler:

Millilerde tedavisi süren Orkun Kökçü antrenmanda yer almadı. Antrenmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu de takip etti; gözlemci isimlerin katılımı hazırlığın önemini vurguladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Kocaeli'de Fransa ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.