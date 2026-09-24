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Kocaeli'de taraftar ve güvenlik gölgesinde Fransa milli takımı otele giriş yaptı

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi Başiskele'deki otele yoğun güvenlik eşliğinde geldi; yerel taraftarlar otel önünde toplandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaeli'de taraftar ve güvenlik gölgesinde Fransa milli takımı otele giriş yaptı

Fransa milli takımının Kocaeli'ye gelişine kısa bakış:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında A Milli Futbol Takımı ile yarın karşılaşacak olan Fransa Milli Takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli'ye ulaştı. Özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen kafile, daha sonra karayoluyla Başiskele ilçesindeki otele götürüldü.

güvenlik önlemleri:

Fransız futbolcular ve teknik heyetin otele gelişi sırasında alanda geniş çaplı güvenlik tedbirleri uygulandı. Takımın giriş yapacağı bölgeye vatandaşların yaklaşması engellendi; güvenlik hattı boyunca yetkililer yoğun önlem aldı. Bu tedbirler, hem konuk takımın güvenliğini sağlamak hem de düzeni korumak amacıyla devreye konuldu.

taraftarlar ve atmosfer:

Kocaelili futbolseverler, dünyaca ünlü oyuncuları görebilmek için otel önünde toplandı ve uzun süre nöbet tuttu. Vatandaşlar, futbolculara seslerini duyurmaya çalışırken birbirleriyle yarışır gibi tezahürat yaptı. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kendisine seslenen taraftarlara el sallayarak karşılık verdi; bu anlar, bölgedeki ilginin ve heyecanın somut işareti oldu.

Geliş, maç öncesi hem organizasyonun ciddiyetini hem de yerel taraftarların çekim gücünü ortaya koydu. Güvenlik uygulamalarının sıkılığı ve taraftarların yoğun ilgisi, yarınki karşılaşma öncesi şehirde dikkat çekici bir gündem oluşturdu.

A Milli Futbol Takımı&#039;nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup&#039;taki ilk maçında yarın karşılaşacağı...

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın karşılaşacağı Fransa, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli'ye geldi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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