Ağrı'da tütünle mücadelede yeni adım: sigarayı bırakanlara bisiklet

Sağlık müdürlüğünden alışılmadık teşvik: sigarayı bırakana bisiklet

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, toplumda tütün kullanımını azaltmak ve fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmak için 'Sigarayı Bırak, Bisikleti Kap' adını taşıyan bir kampanya başlattı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu öncülüğünde hayata geçirilen uygulama, sigarayı bırakma sürecini ödüllendirmenin yanı sıra çevresel etki yaratmayı hedefliyor.

ilk adım patnos sağlıklı hayat merkezi'nde:

Kampanyanın başlangıcı Patnos Sağlıklı Hayat Merkezi oldu. Uygulamaya göre sigara bırakma polikliniklerine başvurarak ya da hekim kontrolünde sigarayı başarıyla bırakan ve bunun yanında beş kişiye daha sigarayı bıraktıran vatandaşlara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birer bisiklet armağan edilecek. Böylece hem tütün kullanımına karşı toplumsal bir seferberlik başlatılması hem de bisikletle aktif yaşamın teşvik edilmesi amaçlanıyor.

'Hem kendiniz hem çevreniz için bir adım atın':

Projenin tanıtımında konuşan Dr. Mehmet Acu şu ifadeleri kullandı: Amacımız vatandaşlarımızın sadece sigarayı bırakmalarını sağlamak değil, aynı zamanda onları hareketli ve sağlıklı bir yaşama yönlendirmektir. Bu kampanya ile bir yandan tütün bağımlılığıyla mücadele ederken diğer yandan bisiklet hediyelerimizle fiziksel aktiviteyi teşvik ediyoruz. Kendi sağlığı için dev bir adım atan ve çevresindeki insanlara da ilham olarak sigarayı bıraktıran tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyor, herkesi bu anlamlı kampanyaya davet ediyorum.

Patnos Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Pratisyen Dr. Zumer Duman ise uygulamanın saha ayağını ve profesyonel desteğin önemini vurguladı: Sigara bağımlılığı sadece bireysel bir irade meselesi değil, tıbbi destekle çok daha kolay aşılabilen bir süreçtir. Patnos Sağlıklı Hayat Merkezi olarak vatandaşlarımıza bu zorlu ama son derece değerli yolculukta danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyoruz. ’Sigarayı Bırak, Bisikleti Kap’ kampanyası hem bireylerin motive olmasını sağlıyor hem de sosyal çevrenin bir dayanışma içinde sigaradan uzaklaşmasını teşvik ediyor. Sağlıklı bir gelecek için tüm Patnoslu hemşehrilerimizi merkezimize bekliyoruz.

Uygulama şu anda Fırat Sağlıklı Hayat Merkezi ile Patnos dâhil olmak üzere il genelindeki birimlerde yürütülüyor; projenin tüm ile yaygınlaştırılması planlanıyor. Sigarayı bırakmak ya da kampanyaya dahil olmak isteyenler, bağlı oldukları Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurarak süreç hakkında detaylı bilgi alabiliyor ve destek hizmetlerinden yararlanabiliyorlar.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET ACU’UN LİDERLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN "SİGARAYI BIRAK, BİSİKLETİ KAP" KAMPANYASI İLE SİGARAYI BIRAKAN VE BAŞKALARININ DA BIRAKMASINA VESİLE OLAN VATANDAŞLAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR.