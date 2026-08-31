Akdeniz Oyunları'nda erkek cimnastikte milli zafer

zaferin kısa özeti:

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, erkekler genel tasnif finalinde başarılı bir performans sergileyerek birinciliğe ulaştı. Takımın toplam puanı 238.400 olarak kaydedildi ve bu sonuçla altın madalyanın sahibi oldu.

takım kadrosu ve katkılar:

Milli takım kadrosunda yer alan sporcular; Ferhat Arıcan, Alperen Ege Avcı, İbrahim Çolak, Altan Doğan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak olarak açıklandı. Her bir sporcunun kendi aletindeki düzenli ve hatasız çalışmaları, takım toplam puanına doğrudan katkı sağladı.

performans değerlendirmesi ve çıkarsamalar:

Erkekler genel tasnif finalindeki skor, takımın yarışma boyunca gösterdiği istikrarı ve çeşitlilik içeren performansını yansıtıyor. Toplam puanın oluşmasında hem teknik doğruluk hem de ekip içi denge önem taşıdı. Bu sonuç, takımın kısa vadeli hedefleri doğrultusunda değerli bir geri bildirim niteliği taşıyor.

Organizasyonun yapıldığı Taranto sahnesinde elde edilen bu başarı, ülke sporcu havuzunun derinliğini ve takım çalışmasının yarışma düzeyindeki etkisini ortaya koydu.

20. AKDENİZ OYUNLARI'NDA ARTİSTİK CİMNASTİK ERKEK MİLLİ TAKIMI ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.