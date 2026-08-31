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Beşiktaş ilk yarıda penaltı ve erken golle 2-0 öne geçti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Çorum FK karşısında ilk yarıyı Cerny ve Vlahoviç'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 22:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş ilk yarıda penaltı ve erken golle 2-0 öne geçti

Beşiktaş ilk yarıda penaltı ve erken golle 2-0 öne geçti

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Çorum FK'yı konuk etti. İlk 45 dakika ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi; maçın golleri Cerny (9') ve Vlahoviç (43' pen.) tarafından kaydedildi.

ilk yarıdaki önemli anlar:

Maçın başlarında Beşiktaş sağ kanattan etkili oldu. 9. dakikada Orkun Kökçü'nün ortasında Tiago Djalo'nun kafa vuruşu direkten döndü, devam eden atakta Agbodou'nun içeri çevirdiği topa Cerny kale önünde dokunarak takımını öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda ev sahibi ekip gol pozisyonlarına devam etti. 32. dakikada Vlahoviç'in pasıyla etkili olduğu anlarda kaleci Marcos Felipe kritik kurtarışlar yaptı; Orkun'un şutu savunmadan döndü. 36. dakikada Trossard'ın kaleciyi geçerek yaptığı ara pasında Murillo'nun şutu üst direkte oyun alanına döndü.

40. dakikada Çorum FK cephesinde gelişen atakta Olaitan'ın şutu Penetra'ya çarparak kornere gitti. VAR incelemesi sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı kararı verdi ve 43. dakikada topun başına geçen Vlahoviç sağ alt köşeyi hedefleyerek skoru 2-0'a taşıdı.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Beşiktaş ilk 11'inde kalede Alexander Nübel, savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, orta sahada Salih Özcan, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, hücum hattında ise Junior Olaitan, Leandro Trossard, Dusan Vlahoviç yer aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano.

Çorum FK kadrosunda Marcos Felipe kalede; savunmada Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza; orta sahada Berat Özdemir, Ylber Ramadani; hücumda Serdar Gürler, Mohamed Diomande, Emircan Gürlük, Jesus Ramirez görev aldı. Teknik direktör Uğur Uçar.

Maçın hakemleri Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar olarak kaydedildi. İlk yarıda Orkun Kökçü (Beşiktaş), Ylber Ramadani ve Gökhan Sazdağı (Çorum FK) sarı kart gördü.

İlk yarı, Beşiktaş'ın daha organize hücum geçişleri ve sahada yarattığı baskıyla tamamlandı. Çorum FK ise özellikle Penetra ve Marcos Felipe'nin müdahaleleriyle gol arayışlarını sürdürdü ancak aradığı ritmi bulamadı. İkinci yarıda taktiksel düzeltmeler ve hücum alternatifleri maçın yönünü belirleyebilir.

Stat: Tüpraş

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, ÇORUM FK’YI KONUK EDİYOR. MAÇIN İLK YARISI EV SAHİBİ...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, ÇORUM FK’YI KONUK EDİYOR. MAÇIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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