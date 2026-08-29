Akdeniz’de marketlerde etiket, fiyat ve gramaj denetimi yoğunlaşıyor

Mersin’in Akdeniz ilçesinde Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda satışı yapan iş yerlerinde titiz kontroller yapıyor. Denetimler hem vatandaş sağlığını koruma hem de ticari uygulamalarda şeffaflığı sağlama amacıyla yürütülüyor.

denetimlerde odağı:

Ekipler, kentte faaliyet gösteren zincir market ve diğer gıda işletmelerinde raflardaki ürünlerin son kullanma tarihi ile kasa fiyatları arasındaki uyumu kontrol etti. Kontrollerde ürün etiketleri, kasa fiyatının raf etiketine uygunluğu ve ürünlerin beyan edilen gramaj değerleri incelendi.

Denetimler sırasında son kullanma tarihi yaklaşan ürünler tespit edilerek market çalışanlarına gerekli uyarılar ve ikazlar yapıldı. Ayrıca raf-kasa uyuşmazlıkları veya yanlış gramaj bildirimleri görüldüğünde ilgili işletmeler bilgilendirildi.

vatandaş geri dönüşleri ve denetimlerin sürdürülebilirliği:

Denetimlere tanık olan vatandaşlar, gerçekleştirilen kontrollerin halk sağlığını koruma açısından önemine vurgu yaparak zabıta ekiplerine ve Akdeniz Belediyesine teşekkür etti. Görüş belirtenler, düzenli denetimlerin piyasada güven ortamı oluşturduğunu belirtti.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, gelen şikayet ve talepler doğrultusunda yapılan kontrollerin yanı sıra rutin denetimlerin de devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, ekiplerin marketler, AVM’ler ve diğer işletmelerde denetimlerini sık ve aralıksız şekilde sürdüreceği vurgulandı.

Yetkililer denetimlerin amacının yalnızca cezalandırmak değil, tüketici sağlığını korumak ve ticari uygulamalarda şeffaflığı sağlamak olduğunu belirtti.

AKDENİZ’DE MARKET DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR