Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Düzce’de iki kilometrelik parkurda Zafer Bayramı coşkusu koşuyla yaşandı

Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaklaşık 2 kilometrelik Zafer Koşusu'na 50 vatandaş katıldı; parkur Kent Park'tan Merkez Park'a uzandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Düzce’de iki kilometrelik parkurda Zafer Bayramı coşkusu koşuyla yaşandı

Düzce'de zafer koşusu coşkuyla tamamlandı

Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Zafer Koşusu, yerel katılımın yüksek olduğu bir spor etkinliğine dönüştü. Organizasyon, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri iş birliğiyle hayata geçirildi.

parkurun rotası ve katılımcı profili:

Koşu, Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi Kent Park mevkiinden start aldı ve Merkez Park'ta son buldu. Katılımcılar yaklaşık 2 kilometrelik parkuru koşarak tamamladı. Etkinlikte toplam 50 sporcu yer aldı ve yarışlar iki kategoride düzenlendi: 13-17 yaş ile 18 yaş ve üzeri.

etkinlik atmosferi ve organizasyon değerlendirmesi:

Farklı yaş gruplarından vatandaşların bir araya geldiği koşuda, Zafer Bayramı'nın coşkusu sporla birlikte yaşandı. Katılımcılar organizasyonun düzenlenişini ve atmosferini olumlu buldu; birçok sporcu böyle anlamlı bir günde yarışmanın onur verici olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon yetkilileri, etkinliğin hem spor bilincini yaygınlaştırma hem de bayram kutlamalarına hareketlilik kazandırma amacını taşıdığını vurguladı. Ayrıca, dereceye giren sporcuların ödüllerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek resmi törenlerde takdim edileceği açıklandı.

Yerel yönetim ile spor kurumlarının ortaklaşa düzenlediği bu tür etkinliklerin, toplumda fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve bayram ruhunun kalabalıklarla paylaşılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

DÜZCE&#039;DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA ZAFER KOŞUSU...

DÜZCE'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA ZAFER KOŞUSU DÜZENLENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor
images

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi
images

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk
images

Kaybedilen maç moral bozmasın, hedefimiz şampiyonluk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler