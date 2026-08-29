Aydın’daki ölümle sonuçlanan kazada traktör sürücüsü tutuklandı

Aydın'da meydana gelen kaza ve soruşturma

Kaza, 21 Ağustos günü Efeler ilçesi Muğla kara yolu Savrandere Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Aynı yönde seyreden 48 AZZ 941 plakalı mermer yüklü tır ile römorkunda mangal kömürü bulunan 14 AH 627 plakalı traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki araç sürücüsü yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ve römork şarampole savrularak ters döndü; römork üzerindeki bir yolcu ise ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve yaralanma ile ölüm:

Römork üzerinde yolcu konumunda bulunan Mutlu Karabulut (42), römorkun üzerine devrilmesi sonucu sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan Karabulut tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak ADÜ morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği alan, ilk müdahaleler ve delil çalışmaları için kontrol altına alındı.

Soruşturma ve adli süreç:

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında traktör sürücüsü Ş.A. (59), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili hazırlanan raporda, tır sürücüsü Ö.T.'nin kusurunun bulunmadığı belirtildi. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'IN EFELER İLÇESİ MUĞLA KARA YOLU ÜZERİNDE MANGAL KÖMÜRÜ YÜKLÜ TRAKTÖR İLE MERMER YÜKLÜ TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN VE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ Ş.A. (59) TUTUKLANDI.