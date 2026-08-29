Arsin yatırım adası sahasına yatırım için hazırlık: tahkimat başladı

Arsin Yatırım Adası’nda tahkimat çalışmaları yerinde incelendi

Trabzon’un uzun vadeli sanayi ve yatırım hedefleri açısından önem taşıyan Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi için sahada tahkimat ve altyapı çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların, alanın yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla planlandığı bildirildi.

Projenin hedefleri ve şehir ekonomisine etkisi:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sahada devam eden işleri inceleyerek gelinen son noktayı değerlendirdi. Başkan Genç, projenin şehrin ekonomik geleceğine stratejik katkı sağlayacağını vurgulayarak bu alanın istihdamı artıracağını ve üretim kapasitesine olumlu etki edeceğini belirtti. Şehrin yatırım potansiyelini yükseltmek ve sanayi altyapısını güçlendirmek projenin öncelikli hedefleri arasında gösterildi.

Mülkiyet devri ve uygulama adımları:

Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belediyeye devredilme süreci başlatılan şirket hisselerinin yüzde 50,05 oranındaki bölümünün Büyükşehir’e geçmesiyle belediyenin projede daha güçlü bir inisiyatif üstlendiğini ifade etti. Sahada planlanan çalışmalar arasında tahkimat, dolgu ve diğer altyapı işleri yer alıyor ve bu işlerin tamamlanmasının ardından alanın yatırımcılar için hazır hale getirileceği kaydedildi.

Başkan Genç, projenin uygulanmasında belediye sorumluluğunun altını çizerek alanı kısa sürede yatırıma açma niyetlerini yineledi. Genç, söz konusu çalışmaları ‘‘şehir ekonomisine, istihdama ve üretim gücüne katkı sağlayacak’’ olarak nitelendirirken, projeyi hayata geçirmek için büyük bir heyecan ve kararlılıkla çalışıldığını belirtti.

TRABZON’UN SANAYİ VE YATIRIM GELECEĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN ARSİN YATIRIM ADASI ENDÜSTRİ BÖLGESİ’NDE TAHKİMAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI.