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Taşıyıcı durduruldu: İstanbul'da 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi

İstanbul polisi, Kurtköy ve Pendik'te düzenlediği operasyonda 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirdi; 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşıyıcı durduruldu: İstanbul'da 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi

Operasyon: sevkiyat önlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent içine yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, gerçekleştirdikleri koordineli kontrollerle sevkiyata ilişkin iki farklı noktada müdahale etti.

operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre ilk müdahale, 29 Ağustos 2026 saat 03.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri'nde yapıldı. Burada durdurulan araçta bulunan B.İ. ve S.K., kontrollü şekilde araçtan indirildi; yapılan ön inceleme bu aracın sevkiyat aracına öncülük ettiği yönünde bulgu verdi. Çalışmalarını sürdüren ekipler sevkiyat yapan aracı Pendik'te bir akaryakıt istasyonunda tespit etti ve sürücü S.E. gözaltına alındı.

ele geçirilen malzeme ve soruşturma:

Aramalarda toplam 120 tabanca ile bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OPERASYON DÜZENLENEN ARAÇLARDA SİLAHLARE BULUNDU

OPERASYON DÜZENLENEN ARAÇLARDA SİLAHLARE BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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