Akdeniz'de sağanak alarmı: belediye ekipleri su baskınlarına karşı sahada

belediye ekipleri sahada:

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Akdeniz Belediyesi ekipleri hızlı müdahale için sahada yoğun çalışma yürütüyor. Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, olası su baskınları ve taşkın riskine karşı koordineli biçimde görev alıyor.

su tahliyesi ve saha müdahaleleri:

Ekipler, yağmur sularının biriktiği noktalarda motopomplar kullanarak ev, işyeri ve avlulardan su tahliyesi gerçekleştiriyor. Yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, su basan yerlere hızlı erişim sağlanıp biriken sular tahliye edilerek zararların azaltılmasına çalışılıyor.

Belediye ekipleri sadece tahliye değil, aynı zamanda gerekli temizlik ve küçük onarım işlerini de koordine ederek bölgedeki olumsuzlukların giderilmesine destek veriyor. Vatandaşların bildirdiği talepler önceliklendirilerek müdahale ediliyor.

teyakkuz halinde önlemler ve uyarılar:

Yağışın seyrine göre çalışmalarını sürdüren ekipler, yol çökmeleri ve ağaç devrilmeleri gibi ikincil risklere karşı da önlem alıyor. Gelen şikayet ve ihbarlara en kısa sürede yanıt verme hedefiyle ekipler sahada görev yapmaya devam edecek. Yetkililer, vatandaşları benzer durumlarda belediyeye bildirimde bulunmaya çağırdı.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, çalışmaların yoğun yağış süresince ve sonrasında da devam edeceğini belirterek, olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olması ve yetkililere ulaşması gerektiğini vurguladı.

MERSİN’İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE HAREKETE GEÇEN BELEDİYE EKİPLERİ, SU BASKINLARINA KARŞI ÖNLEM ALIRKEN EV VE İŞYERLERİNİ SU BASAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA KOŞTU.