Şanlıurfa’da yoğun toz taşınımı günlük yaşamı etkiledi

Şanlıurfa’nın merkez ve ilçelerinde etkili olan toz taşınımı kent hayatını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından hava kalitesinde gözle görülür değişim yaşandı ve özellikle görüş mesafesinde azalma kaydedildi.

Meteoroloji uyarısı ve etkileri:

Yetkililerin yaptığı uyarılarda toz taşınımı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış riskine de işaret edildi. Havadaki partikül yoğunluğunun artması yüzünden sokaklarda ve ana arterlerde görüş mesafesi düşerken, dış mekan etkinlikleri ve açık alan çalışmaları etkilendi. Bu durum sürücülerin yönlendirilmesi ve trafik güvenliği açısından risk oluşturdu.

Günlük yaşam ve öneriler:

Vatandaşlara mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, zorunlu hallerde ise dış mekânlarda maske kullanmaları önerildi. Sürücüler için görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde hız kontrolü ve takip mesafesine dikkat edilmesi, vatandaşlar için ise solunum yolu hassasiyeti olanların daha dikkatli olması vurgulandı. Yerel yetkililer, olumsuz hava koşullarının geçene kadar tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.

Toz taşınımının süresi ve yoğunluğu hakkında Meteoroloji tarafından yapılan güncellemeler takip edilmeye devam ediyor; bölge halkı değerlendirmeleri ve yeni uyarıları izlemeye çağrıldı.

ŞANLIURFA’DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU