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Baltık gökyüzünde dayanışma: Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür

Estonya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye F-16'larla Baltık semalarını koruduğu için teşekkür etti; Amari ve Siauliai üslerinde eğitim uçuşları sürüyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Merve Çelik

Baltık gökyüzünde dayanışma: Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür

Estonya savunma bakanlığı'ndan teşekkür

Estonya Savunma Bakanlığı, NATO müttefiki Türkiye'ye, Türk F-16 savaş uçaklarının Baltık semalarını koruması nedeniyle sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Paylaşımda görevdeki uçakların fotoğrafları yayınlandı ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Eğitim uçuşlarının kapsamı:

Bakanlık, Türkiye'ye ait F-16 savaş uçaklarının bu hafta Amari Hava Üssü (Estonya) ile Siauliai Hava Üssü (Litvanya) konuşlu müttefik uçaklarıyla birlikte operasyonel eğitim uçuşları gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada eğitimlerin alçak irtifa ve süpersonik uçuşları da kapsadığı, böylece mürettebatın NATO'nun hava savunma görevini icra etmeye hazır tutulduğu ifade edildi.

Görevin önemi ve kolektif savunma:

Bakanlık mesajında, her iki üste konuşlu savaş uçaklarının Baltık semalarını korumak amacıyla 7/24 teyakkuz halinde olduğuna dikkat çekildi. Açıklama, bu görevin müttefikler arasında sorumluluğun paylaşılmasının pratik bir örneği ve kolektif savunmanın fiili bir tezahürü olduğunu vurguladı.

Paylaşımda ayrıca göreve ev sahipliği yapan Amari Hava Üssü'nün halen Türk F-16'larına ev sahipliği yaptığı kaydedildi ve Estonya yönetimi Türkçe ifadelerle 'Türkiye’ye teşekkürler' mesajı paylaştı.

ESTONYA SAVUNMA BAKANLIĞI, SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDEN...

ESTONYA SAVUNMA BAKANLIĞI, SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDEN BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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