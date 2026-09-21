Akem'de yeni YKS dönemi: 170 öğrenci kayıtlı

Akem'de yks hazırlıkları son aşamaya geldi

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM), 2026-2027 eğitim dönemi için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarında kayıt sürecini tamamlamaya yakın. 29 Ağustos'ta başlayan başvurularda şu ana kadar 170 öğrenci kayıt yaptırdı ve öğrenciler önümüzdeki hafta pazartesi günü derslere başlayacak.

Kayıtlar ve kapasite:

Adıyaman Belediyesi tarafından gençlerin üniversiteye hazırlık sürecine destek olmak amacıyla ücretsiz gerçekleştirilen kurslarda yeni dönem organizasyonu tamamlandı. AKEM bünyesindeki 6 derslik toplam 264 kişilik, ayrıca 4 etüt salonu da 159 kişilik kapasiteye sahip. Öğrenciler uzman eğitimciler eşliğinde derslere katılabilecek ve etüt salonlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Merkezde öğrencilerin daha güvenli ve düzenli bir ortamda eğitim görmeleri için turnike sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde yapılacak, güvenlik ve disiplin artırılacak.

Öğrencilerin değerlendirmeleri:

AKEM’in geçen yılki kursuna da katılan Berfin Yapıcı, merkezin sunduğu imkânlardan memnun olduğunu belirterek, "Merkezde ortam çok güzel, öğretmenlerimiz de bize çok yardımcı oluyor. Bir yıldır buradan çok faydalanıyorum. Bize bu ortamı sağladığı için Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

YKS ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) AKEM'de hazırlanan Mehmet Yunus Aslangöz ise merkezin kendileri için önemli bir çalışma alanı sunduğunu ifade ederek, "Burası disiplinli ve güzel bir çalışma ortamına sahip. Öğretmenlerimiz de çok ilgili. Güvenliğimiz için turnikelerin kurulması çok iyi oldu. Bu imkânları sunduğu için Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ADIYAMAN BELEDİYESİ KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ’NDE (AKEM) 2026-2027 EĞİTİM DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) HAZIRLIK KURSLARI İÇİN KAYIT SÜRECİNDE SONA GELİNDİ.