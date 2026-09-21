Kars OSB'de yönetim kadrosu yenilendi: müteşebbis heyet belirlendi

Toplantı ve katılımcılar:

Kars Organize Sanayi Bölgesi'nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kars Valisi Ziya Polat ile OSB yönetimi ve ilgili kurul üyeleri katıldı.

Genel kurul oturumu, OSB'nin mevcut çalışmaları ile yeni döneme ilişkin hedeflerin değerlendirilmesine odaklandı. Katılımcılar toplantıda bölgenin öncelikli meselelerini ve izlenecek yol haritasını ele aldı.

Seçim sonucu ve yeni heyet:

Gündemin en önemli maddesi olan müteşebbis heyet üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı. Seçim sonucunda müteşebbis heyete 9 asıl ve 9 yedek üye seçilerek yeni dönem yönetim kadrosu şekillendi.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda özellikle sanayi bölgesinin gelişimi, yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı. OSB'nin kent ekonomisine sağladığı katkının güçlendirilmesi hedefiyle altyapı iyileştirmeleri ve yatırım teşviklerinin takip edilmesine karar verildi.

Vali'nin değerlendirmesi ve kapanış:

Vali Ziya Polat, genel kurulun Kars OSB açısından hayırlı olmasını dileyerek, belirlenen müteşebbis heyet üyelerine görevlerinde başarılar temennisinde bulundu. Toplantı, önümüzdeki süreçte yürütülecek faaliyetlerin değerlendirilmesi ile sonlandırıldı.

KARS OSB’DE YENİ DÖNEM: MÜTEŞEBBİS HEYET ÜYELERİ BELİRLENDİ(KARS-İHA)