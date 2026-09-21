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Adıyaman'da üniversitelerde huzur için kurumlar arası seferberlik

Adıyaman'da 2026-2027 akademik yılı öncesi düzenlenen toplantıda kampüs ve yurt güvenliğinin güçlendirilmesi ile ulaşım ve barınma tedbirleri kararlaştırıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da üniversitelerde huzur için kurumlar arası seferberlik

toplantı genel değerlendirmesi

Adıyaman'da 2026-2027 akademik yılının başlaması öncesinde, üniversitelerde öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmesi hedefiyle "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma" toplantısı düzenlendi. Toplantı, ildeki yetkili kurumların katılımı ile kampüs çevresi ve yurt alanlarındaki güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesine odaklandı.

katılımcılar ve toplantının amacı:

Toplantıya Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlık etti. Oturumda, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü hazır bulundu. Amaç, yeni akademik yılda öğrencilerin eğitim hayatlarını kesintisiz ve güvenli bir ortamda sürdürebilmelerini sağlamaya yönelik kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek olarak belirlendi.

ele alınan tedbirler:

Görüşmelerde, üniversite kampüsü ve çevresinde güvenliğin artırılmasına dönük genel yaklaşımlar, öğrenci yurtları ve çevresinde uygulanacak güvenlik önlemleri ile öğrencilerin ulaşım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin işbirliği yolları ele alındı. Kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanması ve olası aksaklıklara karşı hızlı müdahale mekanizmalarının oluşturulması vurgulandı.

Vali Abdullah Küçük toplantıda, "Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri bizim için önemli. Yeni dönemde öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için ilgili kurumlarımızla birlikte gerekli tedbirleri alacağız. Tüm öğrencilerimize başarılı ve güzel bir akademik yıl diliyorum" sözleriyle beklentilerini ve desteğini ifade etti.

Toplantı, alınan kararların uygulanmasına dönük takip ve değerlendirme süreçlerinin belirlenmesiyle sonlandırıldı.

ADIYAMAN’DA 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA &quot;ÜNİVERSİTELERDE HUZUR VE GÜVENİ...

ADIYAMAN’DA 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA "ÜNİVERSİTELERDE HUZUR VE GÜVENİ ARTIRMA" TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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