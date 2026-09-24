Aksa kompozit Tunus'ta 5 milyon dolarlık havacılık üretim üssü kuruyor

Aksa Tunisie Aéronautique ile bölgesel üretime adım

Akkök Holding şirketlerinden Aksa Kompozit, havacılık sektörüne yönelik ileri kompozit parçaların üretimi amacıyla Tunus'ta yaklaşık 5 milyon ABD doları tutarında yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım kapsamında kurulan Aksa Tunisie Aéronautique, Technopole Borj Cedria'da yaklaşık 3.000 metrekare kapalı alana sahip yeni bir üretim tesisi inşa edecek.

Şirket yetkilileri, tesisin inşaat, makine tedariki, kurulum ve gerekli kalifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hedef olarak 2028 yılını işaret ettiklerini belirtti. Yeni kuruluşun resmî startı için Tunus'ta düzenlenen imza töreni 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

İmza töreni ve paydaşlar:

Törene diplomasi, yatırım ve iş dünyasından üst düzey temsilciler katıldı. Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, FIPA-Tunisia CEO'su Jalel Tebib, Borj Cedria Teknoparkı CEO'su Nada Lachaal, Türk-Tunus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Yılmaz, GITAS Başkanı Stefania Sonia Dallali ile Akkök Holding ve Aksa Kompozit yönetimleri yer aldı. Akkök Holding CEO'su İhsan Gökşin Durusoy, Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş ve Aksa Kompozit Genel Müdürü Abdullah Ocak törende hazır bulundu.

Yatırımın kapsamı ve üretim hedefleri:

Yeni tesis, havacılık sektörüne yönelik ileri kompozit parça, kalıp ve montaj üretimine odaklanacak şekilde sıfırdan kurulacak. İlk aşamada oluşturulacak kapalı üretim alanı, inşaat, makine kurulum ve kalifikasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte devreye alınacak. Aksa Kompozit yetkilileri, bu yatırımın şirketin uluslararası tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmeyi ve üretim kapasitesini uluslararası ölçekte genişletmeyi hedeflediğini vurguladı.

Şirket, kompozit üretiminin yanı sıra metal işleme, ısıl işlem ve yüzey işlem gibi tamamlayıcı üretim kabiliyetlerini de yeni yapı içinde değerlendirmeyi planlıyor. Bu yaklaşımın hem mühendislik hem de seri üretim süreçlerinde bütünleşik bir platform oluşturacağı ifade edildi.

Stratejik gerekçeler ve bölgesel etkiler:

Açıklamada Tunus'un havacılık üretim altyapısının gelişimi, nitelikli teknik iş gücü ve Avrupa pazarlarına yakınlığının yatırım kararında belirleyici olduğu belirtildi. Aksa Kompozit Genel Müdürü Abdullah Ocak, kuruluşla ilgili değerlendirmesinde Tunus ekosistemi ile şirketin mühendislik ve müşteri deneyimini bir araya getiren rekabetçi bir üretim platformu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yatırımın, Tunus'ta nitelikli istihdam yaratma ve ileri üretim teknolojilerinin gelişimine katkı sağlama hedefleri de taşıdığı belirtildi. Proje kapsamında kamu kurumları, sanayi kuruluşları, üniversiteler ve teknik eğitim kurumlarıyla iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor.

Uzun vadede Aksa Tunisie Aéronautique'in faaliyete geçmesiyle birlikte Aksa Kompozit'in uluslararası üretim ağında esneklik ve kapasite artışı beklendiği, bunun da şirketin havacılık ve savunma sektörlerindeki rekabet gücünü pekiştireceği vurgulandı.

AKKÖK HOLDİNG ŞİRKETLERİNDEN AKSA KOMPOZİT, TUNUS’TA HAVACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK KOMPOZİT PARÇA ÜRETİMİ İÇİN YAKLAŞIK 5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPACAK. YATIRIM KAPSAMINDA KURULAN AKSA TUNİSİE AÉRONAUTİQUE, TECHNOPOLE BORJ CEDRİA’DA YAKLAŞIK 3.000 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP BİR ÜRETİM TESİSİ KURACAK.