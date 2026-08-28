Kazlıçeşme'de İETT otobüsünün site duvarına çarpması can aldı

Kaza ve ilk müdahale:

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde, saat 17.00 sıralarında seyir halindeki bir İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi ve kaza yerinde müdahaleler başladı.

Yaralıların durumu:

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak aktarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere ambulanslarla taşındı ve tedavi altına alındılar.

Valilik açıklaması ve soruşturma:

İstanbul Valiliği yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, kazanın Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde gerçekleştiğini, müdahale ekiplerinin sevk edildiğini ve ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 17 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca yaralıların çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındığı ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

OLAY YERİ