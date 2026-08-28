Otobüs şoförünün soğukkanlı müdahalesi yolcuyu hastaneye yetiştirdi

olay ve müdahale:

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri A.Ş. (MOTAŞ) hattında görevli otobüs şoförü Orhan Aslan, Battalgazi-Eskimalatya-Hasan Basri güzergahında seyir halindeyken aracın arka bölümünde bir yolcunun aniden rahatsızlanıp baygınlık geçirdiği bilgisini aldı. Yolcunun sağlık durumunun ciddi olduğunu tespit eden Aslan, vakit kaybetmeden trafikte güvenli bir şekilde yön değiştirip rotayı Eskimalatya Devlet Hastanesi yönüne çevirdi.

Şoförün hızlı ve soğukkanlı kararı sayesinde otobüs en kısa sürede hastaneye ulaştı ve yolcu sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alındı. Olay sırasında gereksiz paniğe yer vermeden hareket eden Aslan'ın önceliği, yolcunun durumunu acilen sağlık kurumuna ulaştırmak oldu.

vatandaş tepkisi ve hizmet anlayışı:

Aslan'ın olay karşısındaki duyarlılığı ve inisiyatif kullanımı, yoldaki diğer yolcular ve çevredekiler tarafından takdirle karşılandı. Olay, MOTAŞ bünyesindeki toplu taşıma hizmetlerinde yolcu güvenliğinin ve insan hayatının öncelikli tutulduğunu bir kez daha gösterdi. Vatandaşlar, gerektiğinde güzergah değiştirerek müdahale eden şoförü "örnek görev anlayışı" olarak nitelendirdi.

Bu tür müdahaleler, toplu taşıma çalışanlarının sadece araç sürmekle kalmayıp acil durumlarda da önemli sorumluluklar üstlendiğini ortaya koyuyor. Orhan Aslan'ın zamanında müdahalesi, bir insan hayatının korunmasında kilit rol oynadı ve benzer durumlara karşı farkındalık oluşturdu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ