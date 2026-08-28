Savcılığın teknik takibiyle ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy için tahliye vaadiyle para isteyen dört kişi suçüstü yakalandı

Olayın başlangıcı ve suç duyurusu:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ceza infaz kurumunda gerçekleşen bir ziyarete dayanıyor. Soruşturmada, 20 Ağustos 2026 tarihinde avukat Erel Muallaoğlu tarafından yapılan görüşmede, Ersoy’un tahliyesi ve dosyasından beraat çıkarılması karşılığında kendisinden yüksek meblağ talep edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu gelişme üzerine Ersoy, müşteki sıfatıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundu.

Savcılık odasında kayıtlı görüşme ve ilk temas:

Şikâyet sonrası soruşturma savcısı harekete geçti. Cezaevinde görüşmede iletişim amaçlı bırakılan telefon numarası üzerinden, müşteki vekilinin bilgisi ve rızası dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından arama yapıldı. Görüşme; soruşturma savcısı, zabıt katibi ve kolluk personeli huzurunda ses ve görüntü kaydına alındı. Soruşturma dosyasına giren kayıtlarda, müşteki avukatı ile şüpheli Muallaoğlu arasında toplam üç telefon görüşmesi yapıldığı belirlendi.

Buluşma ayarı ve teknik takip:

Yapılan incelemede, Muallaoğlu’nun Ersoy’un tahliyesini sağlayabilecek kişi veya kişilerle müşteki vekilini bir araya getirmek üzere aracılık ettiği saptandı. Savcılık, şüphelilerin açığa çıkarılması ve delillerin sağlanması amacıyla CMK’nın 135 ila 140. maddelerinde öngörülen koruma tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Müşteki vekil avukatın üzerine, usul ve izinler çerçevesinde ses ve görüntü kaydı yapabilen teknik cihaz yerleştirildi.

28 Ağustos 2026 tarihinde planlanan buluşma, savcılık koordinasyonunda teknik yöntemlerle izlendi. Yapılan takipte, Ersoy’un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat kararı alınmasının sağlanması karşılığında yüksek meblağ talep edildiği kayıtlara geçti. Görüşme boyunca ses ve görüntü kayıtları alındı; teklifin yinelendiği tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon ve soruşturmanın devamı:

Planlanan operasyon sonucunda Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok buluşmanın hemen ardından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonları ve diğer dijital materyalleri ile bağlantıları soruşturma kapsamında incelenmeye alındı.

Başsavcılık kaynakları, şüphelilerin cezaevindeki kişilere tahliye ve beraat sağlayabilecekleri yönünde taahhütte bulunarak para isteyen bir dolandırıcılık yöntemini kullandıkları üzerinde durulduğunu aktardı. Soruşturma; gözaltına alınanların bağlantılarının, para talebinin arka planının ve aynı yöntemle başka kişilerin mağdur edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

Not: Soruşturmanın devam ettiği, adli sürecin ve delil incelemelerinin ardından ek açıklamaların yapılabileceği belirtildi.

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