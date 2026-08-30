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Acil kriz koordinasyonu kuruldu: Girne açıklarında batan gemide öncelik insan hayatı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel başkanlığında toplanan Kriz Masası, Girne açıklarında batan gemide arama-kurtarma ve yaralıların takibini kararlaştırdı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Acil kriz koordinasyonu kuruldu: Girne açıklarında batan gemide öncelik insan hayatı

Kriz masası Ünal Üstel başkanlığında toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel başkanlığında, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Kriz Masası toplandı. Toplantıda arama-kurtarma çalışmalarının mevcut durumu, kayıpların durumu ve yaralıların tedavi süreçleri hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi alındı.

Toplantıya Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım Bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı katıldı. Yetkililer sahadaki birimlerle sürekli irtibat halinde çalışıyor.

Kriz masasında alınan kararlar:

Kriz Masası, arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi ve yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi yönünde kararlar aldı. Ayrıca devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içinde hareket etmesine öncelik verildi ve ihtiyaç halinde ek kaynakların anında devreye sokulmasına karar verildi.

Sahadaki durum ve iletişim:

Başbakan Üstel, toplantıda sürecin Kriz Masası tarafından anbean takip edildiğini vurguladı ve "Şu anda tek önceliğimiz insan hayatıdır. Devletimizin bütün kurumları, güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve arama-kurtarma unsurlarımız tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır. İhtiyaç duyulan tüm imkanlar seferber edilmiştir. Süreci Kriz Masamızla birlikte anbean takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kriz Masası, sahadan gelen doğrulanmış bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek ve kesinleşen bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel başkanlığında, Girne açıklarında meydana...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel başkanlığında, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Kriz Masası toplandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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