Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

MTSO'da yönetim şeffaflığı ve dijital avantaj sözü

Veysi Duyan'ın 'Şeffaf Oda ve Dijital Dönüşüm' projesi, meclis yayınları, mobil uygulama ve 'MTSO Avantaj Kart' ile aidata somut fayda sunmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

MTSO'da yönetim şeffaflığı ve dijital avantaj sözü

MTSO'da şeffaflık ve dijital hizmet sözü

MTSO Başkan adayı Veysi Duyan, oda yönetiminde şeffaflık, katılımcılık ve hızlı hizmet vaadiyle "Şeffaf Oda ve Dijital Dönüşüm" adını verdiği projeyi açıkladı. Duyan, her üyenin ödediği aidatın nereye harcandığını, yürütülen projeleri ve alınan kararları kolayca takip edebileceği bir yönetim modeli kurmayı hedeflediğini belirtti.

Projenin ana hatları:

Projeye göre meclis toplantıları ve alınan kararlar canlı yayınlarla üyelere açılacak; büyük yatırımlar öncesinde üyelerin görüşleri alınarak ortak akıl süreçlere doğrudan yansıtılacak. Üyelerin belgelerine anında erişebileceği, aidat ve harcamalarını izleyebileceği bir MTSO mobil uygulaması hayata geçirilecek. Ayrıca evrak ve imza süreçlerinin dijitalleştirilmesiyle bürokratik gecikmelerin azalması ve oda hizmetlerinin masa başından cep telefonuna taşınması planlanıyor.

Üyeye somut ekonomik katkılar:

Programda yer alan 'MTSO Avantaj Kart' modeliyle üyelerin üyeliğinin günlük ticari hayatta karşılığı olması amaçlanıyor. Üyelere özel dijital ve fiziksel kartlarla sağlık ve eğitim kurumlarında indirimler, hukuk ve mali danışmanlık desteği, akaryakıt ve lojistik anlaşmaları ile uçuş ve konaklama avantajları tek noktada toplanacak. Bu sayede aidatın üyeye doğrudan ekonomik fayda olarak dönmesi hedefleniyor.

Duyan, projenin temel mesajını şu sözlerle özetledi: "Oda bütçesi kapalı kapılar ardında yönetilmeyecek. Kararlar üyenin gözü önünde alınacak, hizmetler dijitalleşecek ve aidat üyeye somut fayda olarak dönecek. Odanız her yerde yanınızda olacak."

Projeyle birlikte Duyan, oda üyeliğinin zorunlu bir aidat ilişkisinden çıkarılarak günlük ticareti destekleyen, izlenebilir ve hesap veren bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Yönetim modelinin uygulanmasıyla üyelerin karar süreçlerine katılımı artarken, dijitalleşmeyle hizmetlerin hızlanması ve şeffaflığın güçlenmesi bekleniyor.

MTSO BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, ODA YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK, KATILIMCILIK VE HIZLI HİZMET HEDEFLEYEN...

MTSO BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, ODA YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK, KATILIMCILIK VE HIZLI HİZMET HEDEFLEYEN "ŞEFFAF ODA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM" PROJESİNİ AÇIKLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Oltu yürüyüş grubu Allahuekber'de şehitleri andı
images

Kütahya'da gençlik ve spor yatırımları ön plana çıktı
images

zaferin kazanıldığı topraklarda birlik ve gençlik coşkusu
images

Eskişehir'de 30 ağustos coşkusu: kahramanlıkla kazanılan zaferin 104. yılı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Artvin'de Sahara Geçidi doluyla beyaza büründü, tırlar yolda kaldı

Kuşakları buluşturan zafer koşusu Manisa'da coşkuyla tamamlandı

İtfaiye müdahale etti: Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı cila boya atölyesinde yangın

Sauna bölümünde çıkan yangın iki kişinin ölümüne yol açtı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor