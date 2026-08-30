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Hazırlıkta dirençli tablo: Elazığspor yenilgi görmedi

Elazığspor, Afyon kampındaki dört maç ve kentteki bir hazırlık maçıyla toplam 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgisiz geçti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hazırlıkta dirençli tablo: Elazığspor yenilgi görmedi

Elazığspor hazırlık dönemini yenilgisiz tamamladı

Elazığspor, yaz dönemi hazırlık maçlarında güçlü ve istikrarlı bir görüntü sergileyerek mağlubiyet almadan kampı tamamladı.

Kamp performansı:

Afyon kampında oynanan dört hazırlık maçının ardından takım, Elazığ'da bir maç daha yaparak toplam 5 hazırlık maçında sahaya çıktı. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

maç sonuçları:

Elazığspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bitlisspor ve Fethiyespor maçlarını 2-1 skorlarla kazanırken; Balıkesirspor ile 1-1, Malatya Yeşilyurtspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlar, takımın hem hücumda skor üretme hem de savunmada direnç gösterme çabalarını yansıtıyor.

Hazırlık dönemindeki bu yenilgisiz tablo, teknik ekip tarafından sezon öncesi planlamalarına yönelik olumlu bir veri olarak değerlendirilecek.

ELAZIĞSPOR OYNADIĞI 5 HAZIRLIK MAÇINDA HİÇ YENİLMEDİ

ELAZIĞSPOR OYNADIĞI 5 HAZIRLIK MAÇINDA HİÇ YENİLMEDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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