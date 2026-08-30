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Akyurt'ta bulvarda geçiş sırasında çarpılan yaya ağır yaralandı

Çankırı Bulvarı'nda yolun karşısına geçen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:32

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 22:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akyurt'ta bulvarda geçiş sırasında çarpılan yaya ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçen bir yaya bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza haberi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle hızlı biçimde ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumu ile ilgili olarak yetkililer tarafından yapılan açıklamada detay verilmedi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahale sonrası yaralı, ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza yerine gelerek çevrede inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve olay yerindeki delilleri değerlendirecek. Kazanın ardından bölgedeki trafik akışı kontrol altına alındı ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ANKARA’NIN AKYURT İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYA, BİR OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR...

ANKARA’NIN AKYURT İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYA, BİR OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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