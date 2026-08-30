Batman'da spor salonu yangını: bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Batman'da spor salonunda yangın

Batman Gültepe Mahallesi'nde bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi etkilendi. Olayda ölenlerden biri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni Emine Yağni (42) olarak açıklandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'ndeki tesiste sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

resmi açıklama ve sağlık durumu:

Batman Valisi Ekrem Canalp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Batman’da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1’inin durumu ağır, 8’inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı".

kayıplar ve soruşturma:

Olayda yaşamını yitirenler Emine Yağni ve Şanzime Sarıgül olarak açıklandı. Emine Yağni'nin evli ve 5 çocuk annesi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla itfaiye ekipleri ve yetkililer kapsamlı bir inceleme başlattı.

BATMAN’DA BİR SPOR SALONUNUN SAUNA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGINDA, HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’İN YEĞENİ 42 YAŞINDAKİ EMİNE YAĞNİ HAYATINI KAYBETTİ.