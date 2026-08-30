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Niğde'de 30 ağustos coşkusu: meşalelerle 104. yıl fener alayı

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümünde Derbent Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yapılan fener alayına yoğun katılım oldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 23:31

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Niğde'de 30 ağustos coşkusu: meşalelerle 104. yıl fener alayı

fener alayı yürüyüşü:

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Derbent Kavşağı’nda toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle kortej oluşturarak Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüdü.

Yürüyüşte Vali ve Belediye Başkanı başta olmak üzere kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Katılımcıların akıcı ve düzenli ilerleyişi, etkinliğe canlı bir atmosfer kazandırdı.

yetkililerin mesajları:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, vatandaşlara teşekkür ederek 30 Ağustos Zaferi’nin önemine vurgu yaptı. Vali Akmeşe, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünde, bu zafer bayramı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz fener alayına hepiniz hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla tüm dünyaya Anadolu’nun ilelebet Türk yurdu olduğu ilan edilmiş, yine aynı şekilde Anadolu’nun Türk yurdu olduğunun mührü tüm dünyaya vurulmuştur. Milli mücadelemizin kahramanları Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm gazilerimize ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de duygularını paylaşarak, "Bugün bu milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya haykırdığı günün yıldönümünü yaşıyoruz.30 Ağustos demek bağımsızlık demek, vatan sevgisi ve cesaret demek. Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehirlerimizi saygı ile anıyoruz" dedi.

kutlama ve kapanış:

Resmi konuşmaların ardından meydanda devam eden program, düzenlenen havai fişek gösterisiyle sona erdi. Etkinlik, katılımcıların birlik ve dayanışma duygusunu pekiştiren bir atmosferde tamamlandı.

ZAFERİN 104. YILINDA NİĞDE’DE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

ZAFERİN 104. YILINDA NİĞDE’DE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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