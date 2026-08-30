Arnavutköy'de gece yarısı iş yerine kurşunlama: şüpheliler yakalandı, biri tutuklandı

Olayın gelişimi

İstanbul Arnavutköy'de 28 Ağustos'ta saat 03.30 sıralarında bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Güvenlik kamerası kayıtlarına ve görgü beyanlarına göre, iki şüpheli araçla bölgeye gelerek işletmeye yakın bir noktada durdu; bir kişi araçta beklerken diğeri iş yerine yaklaşarak ateş etti.

Kamera görüntüleri ve delil çalışması:

İş yerinin kurşunlandığı anlar kameraya yansıdı; saldırganın birkaç el ateş ettiği ve sonra koşarak kendisini bekleyen araca yöneldiği görüldü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri önce delil incelemesi yaptı, ardından görüntü incelemesi ve çalışma başlatarak şüphelilerin tespitine yöneldi.

Şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Yürütülen çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen C.G. (23) ve A.A. (22) adlı şahıslar adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tespitlere göre C.G. olay günü aracı kullanan, A.A. ise tabanca ile iş yerini kurşunlayan kişi olarak belirlendi. Gözaltına alınan zanlılardan araç sürücüsü C.G., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yerini kurşunlayan A.A.nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis ekipleri delil toplama, kamera kayıtlarının ayrıntılı incelenmesi ve diğer adli işlemleri sürdürüyor.

KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİLEN C.G. (23) İSİMLİ ŞAHSIN OLAY GÜNÜ ARACI KULLANDIĞI, A.A. (22) İSİMLİ ŞÜPHELİ ŞAHSIN İSE TABANCA İLE İŞ YERİNİ KURŞUNLADIĞI BELİRLENDİ.