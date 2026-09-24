Alacak tartışması şiddetlendi: İnegöl'de inşaatta 8 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında başlayan alacak-verecek tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda taraflar arasında sözlü tartışma, ardından fiziksel saldırılar yaşandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre müteahhit ile inşaat işçileri arasında çıkan anlaşmazlık büyüyerek yaklaşık 20 kişinin karıştığı bir kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevredeki kişiler olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Müdahale ve yaralılar:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı; darp sonucu yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kavga anlarına ait görüntüler amatör kameraya yansırken, olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

BURSA’DA MÜTEAHHİT İLE İNŞAAT İŞÇİLERİ ARASINDA ALACAK-VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 8 KİŞİ YARALANDI.