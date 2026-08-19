Aladağlar’da yaralanan İngiliz dağcı helikopterle tahliye edildi

Niğde’nin Çamardı ilçesinde yer alan Aladağlar’ın Lahit Kayalar mevkisinde tırmanış yapan James Daniel Thomas Martin (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü ve düşme sonucu kolunu kırdı. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Dağcının bulunduğu noktadan güvenli şekilde tahliye edilmesi için Konya Hava Kuvvetleri’ne ait helikopter görevlendirildi. Helikopter destekli operasyonla ekipler, Martin’i bulunduğu alandan alarak helikoptere taşıdı ve bölgeden uzaklaştırdı.

Hastaneye sevk ve sağlık durumu:

Tahliyenin ardından dağcı Adana’daki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, dağcının hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

Olay, zorlu arazi koşullarında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında hava desteğinin önemini gösterdi. Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin koordinasyonu sayesinde yaralı, kısa sürede sağlık hizmetine ulaştırıldı.

ALADAĞLAR'DA TIRMANIŞ SIRASINDA DÜŞEREK KOLUNU KIRAN İNGİLİZ DAĞCI, EKİPLERİN HELİKOPTER DESTEKLİ YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARIN ARDINDAN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.