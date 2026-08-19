Kavuncu Mahallesi'nde hayvanlar için istiflenen samanlar küle döndü

Olayın detayları:

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi'nde çıkan yangında, bir çiftçinin hayvanları için istiflediği saman balyaları alevlere teslim oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edilmesiyle kayıtlara geçti.

Müdahale ve etkileri:

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, zamanında müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve daha fazla yayılmasını engelledi. Ancak müdahaleye rağmen istiflenen saman balyaları kullanılamaz hale geldi ve çiftçinin hayvan besleme planları etkilendi.

İnceleme sürüyor:

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma, yangının kaynağının belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik değerlendirmeleri kapsayacak şekilde devam ediyor.

YANGINDA ÇİFTÇİNİN SAMAN BALYALARI YANDI