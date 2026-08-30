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Alanya'da 30 ağustos törenlerinde birlik ve saygı ön plandaydı

Alanya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, Atatürk Anıtı’ndaki çelenk töreni, protokol katılımı, Cumhurbaşkanı mesajı ve şiirlerle resmi törenlerle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Alanya'da 30 ağustos törenlerinde birlik ve saygı ön plandaydı

Atatürk Anıtı önünde başlayan resmi kutlama:

Alanya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, kent merkezindeki resmi törenle anıldı. Tören, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma programıyla başladı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Programa, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Alanya Belediyesi çelenkleri anıta sunuldu.

Konuşmalar ve etkinlik akışı:

Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı paylaşıldı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Astçavuş Vahip Çelik yaptı; konuşma, törenin resmiyetini ve tarihsel vurgusunu öne çıkardı.

Program, Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi öğrencisinin okuduğu zafer temalı şiirlerle son buldu. Öğrenci etkinliği, törende genç kuşağın katılımını ve anma geleneğinin toplum içinde sürdürülmesini sembolize etti.

Kaymakamlıkta tebrikat töreni:

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından kutlamalar Alanya Kaymakamlığı’nda sürdü. Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, makamda protokol üyeleri ile vatandaşların tebriklerini kabul etti. Bu bölüm, resmi protokolün geleneksel kutlama ritüellerini tamamladı.

Toplananlar için törenler, hem ulusal kurtuluşun hatırlanması hem de yerel yöneticiler ile güvenlik birimleri arasındaki dayanışmanın gösterilmesi açısından anlam taşıdı. Kutlamalar, kent genelinde sürdürülen anma ve kutlama geleneğinin bir parçası olarak kayda geçti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜNÜ, TÜM YURTTA OLDUĞU...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜNÜ, TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ ALANYA’DA DA DÜZENLENEN RESMİ TÖRENLE KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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