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Kütahya'da kaçak tütün ağı: iki araçta 1 ton 716 kilo ele geçirildi

Kütahya'da KOM ekiplerinin iki araca yaptığı operasyonda 41 çuvalda 1 ton 716 kilogram kıyılmış tütün ve 10 kaçak elektronik sigara kiti ele geçirildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya'da kaçak tütün ağı: iki araçta 1 ton 716 kilo ele geçirildi

Kütahya'da kaçak tütün ağı: iki araçta 1 ton 716 kilo ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki araca operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramalarda 41 çuval içinde toplam 1 ton 716 kilogram kıyılmış tütün ile 10 paket kaçak elektronik sigara kiti ele geçirildi.

operasyonun detayları:

Operasyonun, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi. Ekiplerin araç ve paketleme üzerindeki incelemeleri sonucunda ele geçirilen miktarın ticari ölçekli kaçakçılık şüphesini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

hukuki süreç:

Operasyonda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yetkililer konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve delillerin değerlendirilmesinin devam ettiğini aktardı.

ARAMALARDA 1 TON 716 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN (41 ÇUVAL) İLE 10 PAKET KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA KİTİ...

ARAMALARDA 1 TON 716 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN (41 ÇUVAL) İLE 10 PAKET KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA KİTİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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