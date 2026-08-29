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Diyarbakır'da caddede geçiş anında motosikletle çarpışma: yaya hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır Kayapınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı; doktor ilk müdahaleyi yaptı, yaralı hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da caddede geçiş anında motosikletle çarpışma: yaya hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da motosiklet çarpması sonucu yaya yaralandı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, Kayapınar Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye motosiklet çarptı. Çarpmanın ardından yaya yaralandı ve çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ekipler yönlendirildi.

Olay yeri müdahalesi:

Kaza sonrası ilk müdahale, olay yerinden geçen bir doktor tarafından yapıldı. Doktorun ilk müdahalesi yaralının durumunun stabilize edilmesine katkı sağladı. Kısa süre içinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşıma ve soruşturma:

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gerekli tıbbi müdahale için hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin olarak olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor; yetkililer delil toplama ve tanık ifadelerini değerlendiriyor.

MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI.

MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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