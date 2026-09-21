Altınkum'da yıllardır süren kanalizasyon sorunu kalıcı şekilde giderildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve kurumların yürüttüğü çalışma kapsamında, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nin uzun yıllardır süren kanalizasyon sıkıntıları kökten ele alındı. Bölgedeki eski ve kapasitesi yetersiz hatların tamamen yenilenmesiyle mahalleye daha sağlıklı ve modern bir altyapı kazandırıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Mahallesi'nde ekonomik ömrünü dolduran ve sık sık tıkanma ile taşma sorunları yaratan kanalizasyon şebeke hatlarını baştan sona yeniledi. Yapılan tesisle atıksu sisteminin kapasitesi artırılırken, altyapının verimli ve güvenli çalışması amaçlandı. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde ortaya çıkan taşkın riskinin ve altyapıya bağlı koku problemlerinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Projede, mevcut hatların kapasite analizine göre yeni boru ve bağlantı düzenlemeleri uygulandı. Çalışmalar sırasında mahalle ulaşımı ve günlük hayatı minimum düzeyde etkileyecek şekilde planlama yapıldı ve altyapının uzun vadeli hizmet verecek biçimde düzenlenmesi sağlandı.

Yerel yönetim ve halkın değerlendirmesi:

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Balıkesir genelinde uzun süredir ihmal edilmiş altyapı sorunlarını tek tek ele aldıklarını belirtti. Öztürk, yapılan müdahalelerin hem kapasiteyi artırdığını hem de koku ve taşma gibi sorunları kalıcı olarak önleyeceğini vurguladı.

Altınkum Mahalle Muhtarı Gaye Üzeren yapılan çalışmaları yerinde takip ettiklerini, yıllardır devam eden tıkanma ve taşma problemlerinin artık geride kaldığını ifade etti. Mahalle sakinleri de yenileme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Tamamlanan yatırım ile Altınkum Mahallesi’nin altyapısı güçlendirilmiş; mahalle halkı daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz altyapı hizmetine kavuştu. Yetkililer, benzer çalışmaları ilçenin diğer bölgelerinde de sürdüreceklerini bildirdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE EDREMİT ALTINKUM’UN ALTYAPISINA BÜYÜK YATIRIM