Uşak'ta altyapıda dönüşüm: 20 bin kişiye hizmet verecek modern terfi merkezi açıldı

Uşak'ta yeni atık su terfi merkezi hizmete alındı

Uşak Belediyesi tarafından yaklaşık 20 yıllık ekonomik ömrünü tamamlayan eski atık su terfi merkezlerinin yerine inşa edilen modern tesis, Aralık 2025'te tamamlanarak hizmete alındı. Yeni merkez, bölgedeki kanalizasyon altyapısını güçlendirerek daha sağlıklı ve sürdürülebilir işletme olanağı sunuyor.

Neden yenilendi:

2006 yılında yapımı tamamlanan TOKİ-1 bölgesi ile ardından inşa edilen TOKİ-2 ve TOKİ-3 bölgelerinin kanalizasyon suları, Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılan üç ayrı atık su terfi merkezi aracılığıyla mevcut şebekeye aktarılıyordu. Uşak Belediyesi tarafından 2011 yılından bu yana işletilen bu terfi merkezleri, yaklaşık 20 yıllık süreçte ekonomik ömrünü tamamladı; bölgedeki yapılaşmanın artması sonucu mevcut tesislerin kapasiteleri yetersiz kaldı ve bakım-onarım maliyetleri yükseldi.

Kapasite, maliyet ve etkileri:

Hazırlanan projede TOKİ 1. Etap'taki 15, 2. Etap'taki 11, 3. Etap'taki 18 blok ile çevrede yeni yapılan 30 blok ve yapılaşmaya açık imar parselleri dikkate alındı. Yapılan nüfus ve kapasite hesaplamaları doğrultusunda, 2 bin 400 konut ve yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek yeni atık su terfi merkezi ile kanalizasyon bağlantı hatlarının yapımı projelendirildi. Tesisin ihalesi yaklaşık 23 milyon TL bedelle gerçekleştirildi ve inşaatı Aralık 2025'te tamamlandı.

Yeni tesis, daha ekonomik işletme ve bakım imkanı sunan, çevresel etkileri azaltılmış ve günümüz teknolojileriyle donatılmış bir yapıya kavuşturuldu. Yeni merkezin devreye alınmasının ardından ekonomik ömrünü tamamlayan eski terfi merkezleri yıkıldı; böylece altyapı hizmetleri daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülürken, eski tesislerden kaynaklanabilecek çevresel olumsuzlukların da önüne geçildi.

UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN YAKLAŞIK 20 YILLIK KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ATIK SU TERFİ MERKEZLERİ YENİLENEREK, 2 BİN 400 KONUT VE YAKLAŞIK 20 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK YENİ MERKEZ HİZMETE AÇILDI.