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Alucra kelemi hasadı başladı, coğrafi işaret için çalışmalar sürüyor

Alucra ilçesinde yöreye özgü Alucra keleminin hasadı başladı; fideler haziran-temmuzda dikildi, hasat 15 Eylül’de başladı ve aralık sonuna dek sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Berk Doğan

Alucra kelemi hasadı başladı, coğrafi işaret için çalışmalar sürüyor

Alucra’da hasat başladı

Giresun’un Alucra ilçesinde yöreye özgü beyaz lahana olarak bilinen Alucra kelemi tarlalardan toplanmaya başlandı. Özellikle Gürbulak köyünde yetiştirilen kelem, yöresine özgü tadı ve dayanıklılığıyla dikkati çekiyor.

dikim ve hasat takvimi:

Fideler, haziran ve temmuz aylarında hazırlanan arazilere dikiliyor. Hasat ise yaklaşık 15 Eylül itibarıyla başlıyor ve aralık ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu takvim, ürünün hem taze tüketimine hem de turşu yapımına uygun bir dönemde pazara çıkmasını sağlıyor.

pazarlama ve kullanım alanları:

Hasat edilen Alucra kelemi, başta ilçe halk pazarı olmak üzere Giresun, Ordu, Samsun ve Sivas’a gönderilirken; Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehir pazarlarına da ulaştırılıyor. Yöresel yemeklerde kullanılan ürün, özellikle turşu yapımında tercih ediliyor ve bölge üreticilerine ek gelir sağlıyor.

Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, ürünü ilçede fındığa alternatif bir tarım ürünü olarak gördüklerini söyledi. Metinyurt, Alucra’da fındığın yetişmediği alanlarda Alucra keleminin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ve bu yıl verimli bir sezon yaşandığını belirtti.

Metinyurt, ayrıca coğrafi işaret tescili için Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Coğrafi işaret alınması halinde ürünün yöresel kimliğinin korunmasının, tanınırlığının ve ekonomik değerinin artmasının hedeflendiği vurgulandı.

Üreticiler için hem geleneksel bir gıda kaynağı hem de bölge tarımına katkı sağlayan Alucra kelemi, tarladan sofraya uzanan sürecin ardından yerel ve ulusal pazarlarda yerini almaya devam ediyor.

GİRESUN’UN ALUCRA İLÇESİNDE YÖREYE ÖZGÜ YEREL BEYAZ LAHANA OLARAK BİLİNEN ALUCRA KELEMİNİN...

GİRESUN’UN ALUCRA İLÇESİNDE YÖREYE ÖZGÜ YEREL BEYAZ LAHANA OLARAK BİLİNEN ALUCRA KELEMİNİN HASADINA BAŞLANDI. BU YIL VERİMLİ BİR SEZON GEÇİREN ÜRETİCİLER, ÜRÜNÜN COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENMESİNİ BEKLİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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