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İzmir Ticaret Odası'nda seçim heyecanı: ilk oyu başkan Özgener kullandı

İzmir Ticaret Odası seçimleri Fuar İzmir'de başladı; 84 meslek grubunda 110 sandıkta 62 bin 777 üye oy kullanacak. İlk oyu başkan Mahmut Özgener verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İzmir Ticaret Odası'nda seçim heyecanı: ilk oyu başkan Özgener kullandı

Seçimler Fuar İzmir'de başladı

İzmir Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirleyecek seçim heyecanı, Fuar İzmirde bugün sabah saat 09.00 itibarıyla başladı. Gün boyu sürecek oylama saat 17.00'ye kadar devam edecek ve 84 meslek grubunda kurulan 110 sandıkta toplam 62 bin 777 üye sandık başına gidiyor. Bugünkü oylarla, sonuçların ardından 202 meclis üyesi ile 488 meslek komitesi üyesi belirlenecek.

Başkan Özgener ilk oyunu kullandı:

İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığı için tek aday olarak giren mevcut başkan Mahmut Özgener, seçim alanına erken saatlerde gelerek oyunu kullanan ilk isim oldu. Özgener'e oy kullanma sırasında İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz eşlik etti. Başkan Özgener oylarını sırasıyla 56. Ulaşım Araçları Satışı Grubu, 57. Motorlu Taşıt Satış Sonrası Hizmetler Grubu ve 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubundaki sandıklara attı.

Gözler ikinci aşamada:

Bugün Fuar İzmir'de tamamlanacak olan komite ve meclis üyesi seçimlerinin ardından oda içindeki asıl yönetim kadrosunu belirleyecek ikinci aşama için hazırlıklar sürüyor. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu Delege Seçimleri ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimleri, 8 Ekim'de İZTO'nun kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek. Bu tarihte odanın yönetim yapısı kesinleşecek ve yeni dönemin yol haritası netleşmiş olacak.

Seçimler, İzmir iş dünyası için yön tayin etme özelliği taşıyor; hem komite hem de meclis üyelikleri, önümüzdeki dört yıl boyunca ticari politikalarda ve oda çalışmalarında belirleyici rol oynayacak. Katılımın yüksek olması, odanın temsil gücünün ve üyeler arasındaki ilginin sürdüğüne işaret ediyor.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA TEK ADAY OLARAK GİREN MEVCUT BAŞKAN MAHMUT ÖZGENER, SANDIK BAŞINA...

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA TEK ADAY OLARAK GİREN MEVCUT BAŞKAN MAHMUT ÖZGENER, SANDIK BAŞINA GİDEREK OY KULLANAN İLK İSİM OLDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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