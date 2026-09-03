Ambar Deresi havzasında akış kapasitesine odaklanan ıslah atağı

Samsun'un Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi'nde yer alan Ambar Deresi havzasında, taşkın riskini azaltmaya yönelik ıslah çalışmaları hızla devam ediyor. Projenin öncelikli hedefi, yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin olası taşkınlardan korunmasını sağlamak olarak belirtiliyor.

Yapılan işler ve ilerleme:

Projede bin 400 metre uzunluğundaki dere yatağının bin 100 metrelik bölümünde duvar imalatı tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından planlanan 15 menfezden 9’unun imalatı bitirilmiş durumda; bir menfez ise tabliye döküm aşamasına geldi. Bu ilerleme, dere yatağının kontrol altına alınması ve akış kapasitesinin artırılması yönündeki çalışmaları somut şekilde ortaya koyuyor.

Ek yapılar ve beklenen etkiler:

Proje kapsamında ayrıca dere yatağının güvenliğini güçlendirmek amacıyla 2 tersip bendi ile 1 ıslah sekisi inşa edilecek. Çalışmalar tamamlandığında Ambar Deresi havzasında akış kapasitesinin artması ve taşkınların yerleşim ile tarım arazilerinde oluşturabileceği zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor. DSİ ekiplerinin Samsun ve ilçelerinde yürüttüğü taşkın kontrolü ile dere ıslah çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİ TÜFEKÇİDERE MAHALLESİ’NDE BULUNAN AMBAR DERESİ HAVZASI’NDA TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ISLAH ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. PROJE KAPSAMINDA 1.400 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DERE YATAĞININ 1.100 METRELİK BÖLÜMÜNDE DUVAR İMALATI TAMAMLANDI.