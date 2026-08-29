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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Kupası atlı sporu gençlerle buluşturuyor

Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde lansmanı yapılan 30 Ağustos Zafer Kupası, çocuk ve gençlerde atlı sporla fiziksel ve zihinsel gelişimi desteklemeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Kupası atlı sporu gençlerle buluşturuyor

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Kupası atlı sporu gençlerle buluşturuyor

Ankara'da düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Kupasının lansmanı, Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında kulüp yönetimi ve basın mensupları bir araya geldi; organizasyonun amaçları ve yaklaşan yarışların önemi gündeme alındı.

Lansman ve kulübün hedefleri:

Toplantıda konuşan Ahal Teke Binicilik Tesisleri Başkanı Şahap Gürsoy, Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'nün milli ve dini bayramlarda benzer organizasyonlar düzenlediğini belirtti. Gürsoy, at yetiştiriciliğinin ve binicilik faaliyetlerinin gençlerin gelişiminde oynadığı role vurgu yaparak, çocukların hem bedensel hem de zihinsel enerjilerini olumlu şekilde yönlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Gürsoy, atlarla kurulan temasın ve sportif etkinliklerin gençlerin özgüvenine, istikrarlı hedefler belirlemelerine katkı sağladığını ifade etti ve bu faaliyetlerin müsabakalarla bir heyecana dönüştüğünü söyledi.

Tarihi vurgu ve yarış beklentileri:

Gürsoy, etkinliğin aynı zamanda tarihsel bir vurguyu da taşıdığını belirterek, 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz ve devamında gelen Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin milli mücadelenin dönüm noktalarından olduğunu hatırlattı. Konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin komutanlarının isimlerine de değindi.

Ayrıca kulüp başkanı, bakanlıklar ve belediyelerden aldıkları destekle süreçlerin sürdüğünü vurguladı ve şunları söyledi: 'Yarışlarımız Ankara’da 2026 yılındaki en yüksek katılım ve en heyecanlı yarış oluyor.' Bu ifadeyle organizasyonun katılım ve coşkusu hakkında beklentisini paylaştı.

Toplantıda, organizasyonun okullar açılmadan önce gerçekleştirilmesinin amaçlandığı; böylece çocukların tatil sonrası döneme motive ve sportif bir deneyimle başlamasının hedeflendiği belirtildi. Ahal Teke'nin düzenlediği etkinliklerin hem sporu yaygınlaştırma hem de önemli günleri anma işlevini beraber taşıdığı ifade edildi.

Lansman, yarışların hazırlık sürecine ilişkin bilgilendirmenin ve kulübün çocuklara yönelik eğitim-öğretim yaklaşımının paylaşıldığı bir platform olarak öne çıktı. Organizasyon tarihleri ve katılım detaylarıyla ilgili resmi duyuruların ileri tarihlerde yapılacağı kaydedildi.

TOPLANTIDA AHAL TEKE BİNİCİLİK TESİSLERİ BAŞKANI ŞAHAP GÜRSOY (SOLDA), BİR KONUŞMA...

TOPLANTIDA AHAL TEKE BİNİCİLİK TESİSLERİ BAŞKANI ŞAHAP GÜRSOY (SOLDA), BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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