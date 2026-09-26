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Ankara'da yazışmalarda adli tıp sürecine yönelik 5 milyon dolarlık ödeme iddiası

Ankara'da ele geçirilen dijital yazışmalarda, Adli Tıp sürecinde Muhittin Böcek lehine 5 milyon dolarlık 'iş takibi' iddiası ve para iadesi tartışmaları

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara'da yazışmalarda adli tıp sürecine yönelik 5 milyon dolarlık ödeme iddiası

Ankara'da yürütülen soruşturmada dijital materyaller inceleniyor

Soruşturmanın 4'üncü dalgası kapsamında gözaltına alınan Arda Birinci'ye ait dijital materyallerin incelemesine devam ediliyor. İncelemelerde, Birinci ile Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem arasında olduğu öne sürülen yazışmaların bulunduğu belirtildi. Yazışmalar, soruşturmanın yönünü ve ilişkili iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

yazışmalarda 5 milyon dolarlık 'iş takibi' iddiası:

Söz konusu yazışmalarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolar ödendiği iddiası yer alıyor. İddialara göre, işin sonuçlandırılamaması üzerine ödendiği öne sürülen paranın iadesi konusunda taraflar arasında görüşmeler ve tartışmalar yaşandı. Bu iddiaların doğruluğu, soruşturma dosyası kapsamında yetkili birimlerce inceleniyor.

kumar ve 'fuhuş amaçlı' pazarlama iddiaları:

Birinci'nin dijital materyallerinde sadece ödeme iddiaları değil, aynı zamanda kumar içerikli mesajlar ile siyasetçi ve bürokratlara yönelik olduğu öne sürülen 'fuhuş amaçlı' pazarlama yazışmalarının da yer aldığı belirtiliyor. Bu içeriklerin soruşturma bağlamında araştırıldığı ve ilgili iletişimlerin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

görüntüler ve soruşturmanın seyri:

Materyaller arasında ayrıca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ile hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç ile Arda Birinci'nin samimi görüntülerinin bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında bu yazışma ve görüntülerin tamamı dosya içerisine konularak ayrıntılı olarak inceleniyor.

Yetkililer, dijital verilerin kriminal incelemesinin sürdüğünü ve elde edilen deliller ışığında adli süreçlerin ilerleyeceğini belirtiyor. Dosyaya ilişkin değerlendirmeler ve olası ek işlemler, soruşturma makamlarının takibinde bulunuyor.

ANKARA’DA YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SORUŞTURMASININ 4’ÜNCÜ DALGASINDA GÖZALTINA ALINAN ARDA...

ANKARA’DA YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SORUŞTURMASININ 4’ÜNCÜ DALGASINDA GÖZALTINA ALINAN ARDA BİRİNCİ’NİN DİJİTAL MATERYALLERİNDE, YENİ PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ERDEM’LE YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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