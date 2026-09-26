Arı kovanı kurtarma çalışmalarını engelledi: patpat kazasında bir kişi yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada, tarım aracı olarak bilinen patpatın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitiren kişinin Metin Keskin olduğu belirtildi.

Kaza anı ve ilk bulgular:

Edinilen bilgiye göre, Keskin’in kullandığı patpat seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, uçuruma düşüp bir ağaca çarparak durdu. Kaza yerinde gerçekleştirilen ilk incelemede aracın mekanik bir arıza veya sürüş hatası nedeniyle hakimiyetin kaybedilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Arı kovanı nedeniyle arama ve kurtarma süreci:

Ağacın üzerinde bulunan bir arı kovanının olay sırasında aktifleştirilmesi, ekiplerin bölgeye yaklaşmasını engelledi. Ailenin şüphesi üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 5 saat sürdü. Arıların sakinleştirilmesinin ardından ekipler Keskin’in bulunduğu noktaya ulaşarak cenazeyi bulunduğu yerden çıkardı.

Cenaze, önce Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı; daha sonra ilçeye bağlı Kocaali köyüne götürülüp toprağa verildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor ve kazanın kesin nedeni üzerinde çalışmalar devam ediyor.

METİN YÜKSEL HAYATINI KAYBETTİ.