Kilitlenen tekerlek Seyitgazi yolunda kazaya yol açtı

Kaza yerinde ilk bilgiler:
Eskişehir'in Seyitgazi Yolu üzerinde meydana gelen kazada, tekeri kilitlenen motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araçtan düşerek yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili kayıtlarda motosikletin plakası 26 AJS 256 olarak yer aldı.
Ekiplerin müdahalesi ve inceleme:
İhbar üzerine kısa sürede bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı belirtilen sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı; tekerin kilitlenme nedeninin tespiti için olay yerinde ve motosiklette detaylı araştırma yapılıyor.
ESKİŞEHİR'DE TEKERİ KİLİTLENEN MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.
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