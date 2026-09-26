Gökhan Maraş'ın afişlerine saldırı: provokasyon iddiasıyla şikayetçi oldu

Gökhan Maraş'ın afişlerine saldırı

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı ve başkan adayı Gökhan Maraş'ın seçim çalışmaları kapsamında kentteki billboardlara asılan afişleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar gördü. Mavi Liste ile yarışa hazırlanan Maraş ve komite adaylarının fotoğrafları ile 'Aydın Sanayisinin Gücü' mesajının yer aldığı afişler, bazı noktalarda yırtılarak kullanılamaz hale geldi.

saldırı ve polis müdahalesi:

Olayın ardından Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne giderek resmi şikâyette bulunan Maraş, afişlere yönelik saldırının fail veya faillerinin tespiti ve saldırının amacının belirlenmesi için polisin çalışma başlattığını bildirdi. Polis ekipleri, billboardlarda tespit edilen zarar ve örnekler üzerinden soruşturma yürütüyor.