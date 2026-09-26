Antakya'da başkan Yapar çocuklarla şenlikte mutluluğu paylaştı

Antakya'da çocuk şenliği coşkusu

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Arpahan İlkokulu'nda düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik boyunca belediye yöneticileriyle birlikte çeşitli oyun ve etkinliklere katılan Yapar, öğrencilerle sohbet ederek vakit geçirdi.

belediye ekipleri ve etkinlikler:

Şenliğe, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katıldı. Yetkililer etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Yapar, çocukların katılımıyla gerçekleşen programda onlara hediyeler vererek anılarını zenginleştirdi.

gülümseyen yüzler ve hatıra fotoğrafı:

Etkinlikte eğlenceli vakit geçiren çocuklar, Belediye Başkanı'na ve ekiplere teşekkür etti. Programın sonunda Başkan Yapar, belediye yöneticileri ve öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapar, benzer faaliyetlerin devam edeceğini belirterek çocukların mutluluğuna vurgu yaptı.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, ARPAHAN İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN ÇOCUK ŞENLİĞİ’NDE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.