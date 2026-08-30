Yavalı tünelinde sel hayatı sekteye uğrattı: Oltu-Yusufeli yolu bir saat kapandı

Oltu-Yusufeli karayolunda sel kaynaklı ulaşım kesintisi

Erzurum'un Oltu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, ulaşımı aksattı. Saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur, Yavalı Mahallesi geçişinde bulunan ikinci tünel önünde biriken sel sularıyla birlikte taş, toprak ve diğer hafriyatı yola sürükledi.

Olayın gelişimi:

Selin getirdiği malzeme nedeniyle Oltu-Yusufeli karayolu ulaşımına kapandı. Bölgeden geçen araçlar tünel içinde yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldı. Gelişme üzerine yetkililere yapılan ihbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

Ekip müdahalesi ve sürücü uyarısı:

Bölgede görev yapan ekiplerin yönlendirmesiyle ve olay yerine gelen iş makinelerinin çalışması sonucunda yoldaki hafriyat temizlendi. Temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yetkililer, devam eden yağışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Olayda can veya mal kaybına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı; ilgili birimler bölgedeki durumu takip etmeye devam ediyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU. OLTU-YUSUFELİ KARA YOLU, SEL SULARININ TAŞIDIĞI HAFRİYAT NEDENİYLE YAKLAŞIK BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI.