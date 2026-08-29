Araçlaşma Diyarbakır'ın trafiğine yük getiriyor

TÜİK verilerine göre, Diyarbakır'da Temmuz 2026 itibarıyla kentte kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 198 bin 146 seviyesine ulaştı. Son dört–beş yıllık dönemde araç sayısındaki yükseliş, kent içi trafik akışını ve yol güvenliğini doğrudan etkiliyor.

Araç sayısındaki artışın boyutları:

2021 yılında Diyarbakır'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 128 bin 843 olarak kaydedilmişti. Temmuz 2026 verileriyle bu sayı 69 bin 303 araç artarak yüzde 53,8 yükseldi. Bu artış, nüfus artışıyla karşılaştırıldığında çok daha belirgin bir hız gösteriyor.

Nüfus ve otomobil yoğunluğu değişimi:

Diyarbakır'ın nüfusu 2021'de 1 milyon 791 bin 373 iken 2025'te 1 milyon 852 bin 356 oldu; dört yıllık artış 60 bin 983 kişi, yani yüzde 3,4. Buna karşılık otomobil sayısı aynı dönemde 54 bin 687den 89 bin 301'e yükseldi; otomobil sayısında dört yılda 34 bin 614 artış ve yüzde 63,3 büyüme görüldü.

Bin kişi başına düşen otomobil sayısı da dikkat çekici bir değişim gösterdi: 2021'de bin kişiye 31 düşen otomobil sayısı 2022'de 32, 2023'te 37, 2024'te 43 ve 2025'te 48 oldu. Nüfus sadece yüzde 3,4 artarken, bin kişiye düşen otomobil sayısındaki artış yaklaşık yüzde 55 seviyesine ulaştı.

Kaza verileri ve sonuçları:

Araç yoğunluğunun artmasıyla birlikte trafik kazalarında da yükseliş kaydedildi. Yıllara göre toplam trafik kazası sayıları şöyle: 2021 11 bin 238, 2022 10 bin 268, 2023 12 bin 372, 2024 14 bin 453, 2025 16 bin 865. 2021–2025 döneminde toplam trafik kazası sayısı yüzde 50,1 oranında arttı.

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda da artış sürdü: 2021'de 2 bin 614 olan bu tür kazalar 2025'te 3 bin 696'ya ulaştı; dört yıllık artış yüzde 41,4 olarak kaydedildi. 2025 yılında Diyarbakır'da trafik kazalarında 109 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 53 kişi yaralandı. Bu rakamlar 2025 için günlük ortalama 46'dan fazla trafik kazası anlamına geliyor.

Artan araç yoğunluğu ve kazalardaki yükseliş, kent içi trafik yönetimi, yol güvenliği önlemleri ve denetimlerin güçlendirilmesi ihtiyacını öne çıkarıyor. Mevcut veriler, altyapı planlaması ile trafik güvenliği politikalarının hızla ve koordineli biçimde ele alınmasını gerektiriyor.

DİYARBAKIR'DA TEMMUZ 2026 İTİBARIYLA KENTTEKİ MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI 198 BİN 146'YA ULAŞTI.